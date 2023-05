Stiri pe aceeasi tema

- S-a depus un strat consistent de zapada la altitudini mari in Carpatii Meridionali si Occidentali. Zapada mosoara peste 2 metri la Varful Omu. La Balea Lac, stratul de zapada masoara aproape doi metri si sunt asteptate precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. La Ranca ninge la mijlocul lunii…

- Meteorologii anunta strat consistent de zapada la altitudini mari in Carpatii Meridionali si Occidentali, ajungand la 240 de centimetri la Varful Omu. Potrivit ANM, la Balea Lac, stratul de zapada masoara aproape doi metri si sunt asteptate precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. La Ranca ninge…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 1 – 14 mai 2023. Meteorologii anunța ca vremea va fi schimbatoare in toata țara pana la mijlocul lunii mai. Vor fi ploi și temperaturi care vor oscila de la o zi la alta. Un val de precipitații…

- Ciclonul Mathis care a facut ravagii in Europa ajunge și in Romania. Vremea intra intr-un proces accentuat de racire, iar iarna lovește cu furie. Meteorologii anunța frig, ploi și ninsori abundente. La munte se va depune stat consistent de zapada. Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit…

- Vremea se va incalzi in zilele urmatoare, dupa cele cateva zile de frig și precipitații. Meteorologii spun insa ca timpul frumos nu va ține decat alte cateva zile, apoi vor veni din nou ploi și ninsori. Vremea va fi mai calda doar in acest weekend, iar instabilitatea atmosferica se menține. „La noi…

- Meteorologii au emis, luni dimineața, noi avertizari de vreme rea. Potrivit ANM, pana miercuri sunt in vigoare mai multe coduri de viscol și ploi, iar vremea se va raci brusc in mare parte din țara. ANM a emis trei noi coduri de vreme rea. Meteorologii anunța viscol puternic in aproape toata țara. Un…

- Meteorologii estimeaza ca, in urmatoare doua saptamani, temperaturile vor fi usor mai scazute fata de cele normale pentru aceasta perioada in regiunile intracarpatice si apropiate de cele obisnuite in rest. Saptamana 27.03.2023 – 03.04.2023 Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice…

- Un val de caldura din nordul Africii este așteptat in Romania. Meteorologii anunța temperaturi de peste 25 de grade. In a doua jumatate a lunii martie sunt așteptate temperaturi neobișnuit de ridicate in Romania, chiar in perioada echinocțiului de primavara. Potrivit meteorologilor, incepand din acest…