Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul de origine rusa Nikolai Okhlopkov a adus Romaniei o medalie de bronz la cat. 61 kg, duminica, la lupte liber, in ultima zi a Campionatelor Europene de la Roma. Okhlopkov a fost intrecut, sambata, in preliminarii, de georgianul Beka Lomtadze, insa duminica, in recalificari l-a invins moldoveanul…

- Albert Saritov a obtinut medalia de argint pentru România, sâmbata seara, în limitele cat. 97 kg, la lupte libere, la Campionatele Europene de la Roma, dupa ce a fost învins în finala de rusul Abdulrasid Sadulaev, informeaza Agerpres.Vineri, în optimi, Saritov,…

- Doua sportive romane, Kriszta Tunde Incze (cat. 65 kg) si Catalina Axente (cat. 72 kg), vor sustine, vineri, meciuri pentru medaliile de bronz, la Campionatele Europene de lupte de la Roma. Kriszta Incze a...

- Alexuc, medaliat cu bronz la Europenele de anul trecut de la Bucuresti, si-a asigurat medalia dupa ce l-a invins, luni, in semifinale pe ucraineanul Nikola Kucimi. Romanul s-a impus in optimi in fata rusului Zurabi Ghedehauri, iar in sferturi l-a intrecut pe azerul Sabah Saleh Shariati. Mihai Mihut…

- Ziarul Unirea Inotatoarea Daria Remete (LPS Alba Iulia), medalie de bronz la Cupa Romaniei Daria Remete, inotatoare legitimata la LPS Alba Iulia, a cucerit medalia de bronz in cadrul Cupei Romaniei pentru cadeți. Competiția naționala s-a desfașurat timp de 4 zile in Bazinul Olimpic din Pitești, la start…

- Sportivul roman Robert Andrei Glinta a ocupat locul al patrulea in finala probei de 50 m spate, duminica, in ultima zi a Campionatelor Europene de inot in bazin scurt (25 de metri), de la Glasgow, la 12 sutimi de secunda de o noua medalie. Glinta a fost cronometrat in finala cu timpul…

- Sportivul roman Robert Andrei Glinta a cucerit medalia de bronz in proba de 100 m spate, vineri, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri), de la Glasgow. Glinta, sportiv calificat la...