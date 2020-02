Stiri pe aceeasi tema

- Roger T. Dow: Calatoria interna robusta și sigura in SUA este esențiala pentru obiectivele administrației pentru creșterea economica Administrația Trump a anunțat ca va limita capacitatea imigranților de a calatori in Statele Unite din șase țari. Guvernul american va reduce capacitatea cetațenilor…

- Presedintele american, Donald Trump, a decretat vineri noi restrictii pentru accesul in Statele Unite al cetatenilor din sase noi state, printre care Nigeria, cea mai populata tara din Africa, dupa un foarte controversat decret impotriva imigratiei, scrie AFP potrivit Agerpres. Noua masura se refera,…

- Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri ca a adaugat șase noi state pe lista țarilor vizate de restricții de calatorie în SUA, decizie despre care criticii susțin ca reprezinta o încercare a lui Trump de a bloca accesul musulmanilor în țara.Cele…

- 'Vom adauga cateva tari pe aceasta lista. Trebuie sa fim in siguranta. Tara noastra trebuie sa fie in siguranta', a afirmat Trump la Davos, in marja Forumului economic mondial, precizand ca numele acestor tari vor fi anuntate 'cat de curand'.Publicatia Wall Street Journal relatase mai devreme…

- 80 de cetateni americani ar fi murit in atacul cu rachete lansat in aceasta dimineata de Iran in Irak, sustine Press TV, televiziunea de stat de la Teheran. Iranul a lansat zeci de rachete asupra a doua baze mari americane din tara vecina ca raspuns la asasinarea generalului Qassem Soleimani, de catre…

- Ucraina va achiziționa din Statele Unite un nou lot de rachete antitanc Javelin și instalații de lansare, a anunțat ministerul ucrainean al apararii, precizand ca noile contracte au fost semnate in ultimul trimestru al lui 2019 potrivit Radio Europa LiberaUn prim lot de rachete antitanc americane…