Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unei vizite la Hartlepool, in nord-estul Angliei, Farage a afirmat ca partidul sau nu va prezenta candidati in 317 circumscriptii castigate de conservatori la ultimele alegeri din iunie 2017 si "se va concentra pe mandatele detinute de Partidul Laburist". El afirmase anterior ca…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca o eventuala victorie electorala a lui Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, ar fi "rea" pentru Marea Britanie, iar politicianul britanic a denuntat ingerintele liderului de la Casa Alba, informeaza Mediafax citand Reuters. "Corbyn…

- Uniunea Europeana (UE) a amanat Brexitul la 31 ianuarie 2020, a anuntat luni presedintele Consiliului Eurpean Donald Tusk, relateaza BBC News. Uniunea a aprobat o ”amanare flexibila” („flextension”) – adica Regatul Unit va putea parasi blocul european inainte de acest termen,…

- Liderul Partidului Brexit, Nigel Farage, a declarat ca amânarea ieșirii Marii Britanii din UE și organizarea alegerilor naționale sunt mai opțiuni mai bune decât acceptarea acordului negociat de premierul Boris Johnson, relateaza Mediafax citând Reuters."Vreau sa ieșim…

- Liderul Partidului Brexit, Nigel Farage, a declarat ca amanarea ieșirii Marii Britanii din UE și organizarea alegerilor naționale sunt opțiuni mai bune decat acceptarea acordului negociat de premierul Boris Johnson, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Vreau sa ieșim la 31…

- Liderul Partidului Brexit, Nigel Farage, a declarat marți ca nu are incredere in premierul britanic Boris Johnson cand spune ca va scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana fara un acord, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Desigur, daca premierul Boris Johnson spune ca…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a amenintat cu excluderea din partid pe deputatii conservatori care se opun planurilor sale pentru Brexit, afirma o sursa din grupul parlamentar, scrie agerpres.ro.

- Premierul britanic Boris Johnson i-a amenintat cu excluderea din partid pe deputatii conservatori care se opun planurilor sale pentru Brexit, afirma o sursa din grupul parlamentar, citata de Reuters.