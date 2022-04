Niego deschide două hypermarketuri dedicate animalelor şi plantelor în Slatina Compania Niego, cunoscuta pe piata produselor destinate animalelor, deschide astazi, 26 aprilie, la Slatina, hypermarketul NiegoMaxiPlant. Aici, slatinenii vor gasi o gama larga de produse fitosanitare, dar si o farmacie fitosanitara. In pregatire este si deschiderea NiegoMaxiPet, care va avea loc pe data de 02.05.2022. Hypermarketul va include o farmacie veterinara, produse de uz veterinar, animale vii si pasari. 1 de 10 NIEGO SRL este o companie de import si distibutie a produselor destinate animalelor de companie cu o experienta solida pe piata de profil, de aproape trei decenii. De 28 de ani,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

