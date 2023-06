Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lunga perioada de singuratate, Aza Gabriela iubește din nou! Cantareața are o noua relație, care o face mai fericita ca niciodata. Despre toate acestea a vorbit la Antena Stars, unde a dezvaluit și cine este acesta, dar și ce a atras-o la el.

- Fara doar și poate, serialul „Pariu cu Viața” le-a adus succes multor tineri aflați la inceput de drum! Fiica lui Mircea Baniciu și-a facut debutul in lumea actoriei, tot in aceasta producție TV, cu rolul Danei. Ana Baniciu, relație unica dupa serialul Pariu cu Viața. Dezvaluiri in exclusivitate pentru…

- Mariana, fosta soție a lui Horia Moculescu, anunța ca de ceva timp este intr-o relație cu un politician mai tanar cu 10 de ani decat ea. Este foarte incantata de povestea de dragoste pe care o traiește și spune ca este foarte fericita.Mariana Moculescu nu se ferește sa dea detalii din viața ei personala.…

- Dupa ce ei au aparut imagini cu Dinu Maxer alaturi de o bruneta, acum artistul confirma relația in exclusivitate pentru Antena Stars! Chiar daca gurile rele au spus ca este mult prea devreme sa iși refaca viața, Dinu Maxer susține ca este inca la inceput de drum cu noua lui partenera și atunci cand…

- Alexandra Stan a dat detalii despre viața sa amoroasa și a explicat de ce nu iși mai dorește o relație serioasa pana la 35 de ani. Cantareața nu vrea un barbat cu bani, ci unul care sa fie sincer. Alexandra Stan a trecut printr-un divorț fulgerator, insa și-a revenit rapid dupa desparțire. Artista s-a…

- Andreea Balan a vorbit despre relația ei cu Jador și specualațiile care au aparut in ultimele zile. Vedeta a marturisit despre ce este vorba, de fapt, in imaginiile in care cei doi par extrem de apropiați.

- Andreea Balan a rupt tacerea dupa ce s-a spus ca ar avea o relație cu Jador. Cantareața a facut declarații despre viața ei amoroasa. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, dupa ce se zvonea ca intre ea și celebrul manelist ar fi vorba despre o poveste de iubire.