- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat sambata ca iși menține parerea și ca nu este de acord cu enuntarea la subventia de care beneficiaza bucurestenii pentru agentul termic. „Subventia o sa continue sa fie platita in Bucuresti si, mai mult decat atat, o sa fie platita la timp, ca sa…

- Primarul Capitalei a declarat sambata ca pretul gigacaloriei nu va creste iarna aceasta. De asemenea, el spune ca datoria municipalitații, de 400 de milioane de lei, catre ELCEN va fi compensata pana la sfarsitul lunii decembrie.

- Primarul general al Capitalei anunta ca nu va sustine renuntarea la subventia de care beneficiaza bucurestenii pentru agentul termic, el explicand ca „nu poti sa pui oamenii sa plateasca niste pierderi pe care tu, ca furnizor, le produci”. El spune ca autoritatile se vor putea gandi va reducerea subventiei…

- Dr. Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a explicat care este principala sursa de infectare in București. ”Sa fie foarte clar: problema, in București, este legata de transportul in...

- Primarul general, Nicusor Da n, a afirmat, joi seara, ca ”oamenii din sistemul medical sunt la limita puterilor” si trebuie extinse actiunile pentru limitarea raspandirii pandemiei. Primarul general considera ca trebuie sa fie identificate cat mai repede posibilele cazuri de infectare si contactii acestor…

- Primarul general in functie, Gabriela Firea, respinge acuzatiile edilului general ales, Nicusor Dan, legate de faptul ca in ultimii patru ani ar fi fost inlocuiti doar 680 de metri din reteaua de termoficare si ca nu ar fi asigurate stocuri de materiale in vederea reparatiilor pentru iarna care urmeaza.…

- Sute de blocuri din Sectoarele 1 si 6 din Capitala nu au apa calda in parametri de cateva saptamani. Principala cauza este intrarea in revizie a CET Grivita, administrat de Consiliul Local Sector 1, a declarat Alexandru Burghiu, directorul Termoenergetica, furnizorul de apa calda si caldura din Bucuresti.