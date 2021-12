Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, vineri seara, ca Calea Victoriei si Parcul Cismigiu au fost impodobite de sarbatori cu ajutorul unor companii. ”Stiu ca multi bucuresteni si-ar fi dorit sa avem mai multe luminite de sarbatori, dar atunci cand trebuie sa alocam sute de milioane…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, vineri seara, ca Calea Victoriei si Parcul Cismigiu au fost impodobite de sarbatori cu ajutorul unor companii. Edilul sustine ca trebuie alocate sute de milioane pentru spitale iar „costurile cu termoficarea ajung atat de mari, pur si simplu nu ne…

- Nicusor Dan a postat, joi, un mesaj pe Facebook, dupa adoptarea bugetului, in care afirma ca vestile pentru Capitala nu sunt deloc bune. ”In ciuda tuturor demersurilor pe care le-am facut in ultimele doua luni, Bucurestiul a ramas cu acelasi buget din 2021 – 10 miliarde de lei, dintre care 4 miliarde…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca veniturile reale ale Primariei Capitalei vor fi la jumatate fața de acest an, pe baza proiectului de buget national pe 2022. El avertizeaza ca primaria n va putea asigura serviciile publice pe care le are in atributii, in aceste condiții.

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, declara ca reabilitarea retelei primare de termoficare va dura aproape 90 de ani in ritmul actual si ca ar trebui permisa concurenta intre alternative, precum construirea centralelor de cvartal, centralele individuale, instalarea panourilor fotovoltaice…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan a anuntat, pe Facebook, anularea definitiva, de catre Curtea de Apel Bucuresti, a PUZ-ului Sector 3. ”Curtea de Apel Bucuresti a anulat definitiv PUZ Sector 3. In acest moment, PUZ Sector 3 si PUZ Sector 6 sunt anulate definitiv, PUZ Sector 5 este anulat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pledeaza pentru o buna colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti si noul Guvern, pentru ca, spune el, toti trebuie sa lucreze impreuna pentru interesul bucurestenilor. “Dupa intalnirea de sambata cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca, imi doresc sa…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a suspendat proiectul „Strazi Deschise”. Motivul: rata de infectare a depașit, miercuri, 29 septembrie, 6 la mia de locuitori in București. Anunțul a fost facut de edil pe pagina sa de Facebook. Consecința este ca strazile din proiect vor fi redeschise, in…