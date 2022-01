Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca cererile angajaților STB sunt diferite fața de cele inaintate de sindicaliștii din STB, la intalnirea cu membrii Consiliului de Administrație. ”Aceste masuri pe care oamenii și le doresc, nu fac parte din lista cu care sindicatul s-a dus la intalnirea…

- Pedepse aspre pentru patronii care retin contributiile angajaților, dar nu platesc la timp taxele catre stat: Pana la cinci ani de inchisoare Pedepse aspre pentru patronii care retin contributiile angajaților, dar nu platesc la timp taxele catre stat: Pana la cinci ani de inchisoare Angajatorii care…

- Societatea de Transport București a avut, anul trecut, un buget de aproape 1,2 miliarde de lei, aproximativ 928 de milioane de lei ducandu-se pe salariile angajaților. In cazul celor 4.500 de șoferi și vatmani, salariu in medie, in luna decembrie 2021, a fost intre 4.500 – 5.500 de lei. Unii au ajuns,…

- Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, spune ca social-democrații nu sunt „in spatele protestului” STB, insa atrage atenția ca Nicușor Dan nu este un om al dialogului, iar administrația sa inseamna „un eșec”. „Primarul general al municipiului București, domnul Nicușor Dan, nu este un om al dialogului,…

- Problemele cu care se confrunta de luni de zile zeci de familii dintr-un bloc aflat in sectorul 5 al Capitalei iși cauta, inca, o soluționare. In tpt acest timp, Nicușor Dan, primarul Capitalei, a venit cu explicații. Atat doar ca ele nu țin loc de cald și nici nu fac lumina, la propriu. Iar oamenii,…

- Scolile au inceput sa afiseze pe site-urile proprii ca urmare a instructiunilor transmise de ministerul Educatiei, rata de vaccinare in randul angajatilor, profesori dar si personal nedidactic. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Șocolar Județean (IȘJ) Brașov, rata de vaccinare in randul…

- LISTA: Rata de vaccinare a angajaților in școlile din Alba. Care este situația pe fiecare unitate de invațamant Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat recent ca redeschiderea cu prezența fizica a școlilor ar putea sa fie condiționata și de rata de vaccinare a angajaților din fiecare școala…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca problemele pe care bucurestenii le-au avut in ultima luna in ceea ce priveste apa calda si caldura nu au fost generate de avarii majore, ci de probleme de productie a agentului termic.