- Primaria Ploiesti a publicat miercuri proiectul de buget local pe 2021. Astfel, executivul ploieștean estimeaza ca execuția bugetara pe anul este in valoare de 484,5 milioane de lei, cu aproximativ 22 de milioane sub cea din 2020. VENITURIPotrivit documentului, la capitolul "venituri"…

- MTS a anuntat sumele pe care le vor primi federatiile sportive in 2021 de la bugetul de stat, cea mai mare fiind acordata FR Canotaj, noua milioane de lei, potrivit news.ro Federatiile de judo, scrima, atletism, lupte, gimnastica si haltere vor primi sume cuprinse intre cinci milioane de lei…

- Ideea unui tren metropolitan in Capitala a fost lansata anul trecut, de fostul ministru al Transporturilor, Lucian Bode. Proiectul presupune extinderea magistralelor de metrou pana la nivelul centurii orasului. El a aratat atunci ca Bucurestiul avea nevoie de un asemenea proiect, chiar daca a fost impus…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat in contul partidelor politice aproape 11,3 milioane de lei in luna martie. Este vorba de subvenții acordate de la bugetul de stat. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritații Electorale Permanenta (AEP), suma exacta este de 11.285.100,38 de lei și a fost…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a fost intrebat la Digi24 de ce semnaforizarea inteligenta in București nu mai funcționeaza și in toiul nopții, pe o strada goala, semafoarele se schimba in culoarea roșie. Edilul a explicat ca sistemul de corelare nu mai are mentenanța. Cu alte cuvinte, nu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca 530 de milioane de lei destinati burselor elevilor vor fi cuprinsi in bugetul de stat pe acest an, informeaza AGERPRES . ”Am avut aceasta solicitare de cuprindere a burselor elevilor. Este public ce am cerut de mai mult timp, intr-un cuantum…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, marti, ca in bugetul pe anul 2021 vor fi incluse si sumele necesare platii ratelor pentru proiectul ''Suceava - Utilitati si mediu la standarde europene'', fiind vorba de peste 29 milioane de lei, el apreciind ''deschiderea''…

- Patru miliarde și jumatate de lei. Acesta este bugetul Primariei Capitalei care ar putea fi aprobat pentru anul 2021, in urma discuțiilor purtate de primarul general le-a avut cu directorii din subordine.