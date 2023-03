Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca Primaria nu are nici macar o evidenta a cladirilor care au nevoie de consolidare, dar a subliniat ca exista un proiect la nivelul Ministerului Dezvoltarii prin care se poate face o inspectie preliminara a cladirilor. El a anuntat ca anul acesta ar…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca ”adevarata miza” a Partidului Social Democrat(PSD) la Primaria Capitalei ar fi planurile urbanistice zonale(puz-urile) „pentru speculatori imobiliari”, inclusiv desfiintarea regimului de protectie a zonei istorice. Declaratiile vin dupa ce, luni seara,…

- Primarul general Nicusor Dan a precizat, referitor la lista celor 10 obiective prioritare pentru Capitala pe care i le-a cerut PNL Bucuresti sa le solutioneze, in termen de 6 luni, ca unele dintre acele obiective administrative sunt in derulare de un an si jumatate, insa pana la implinirea termenului…

- De regula Capitala da tonul intrarii in campania electorala pentru alegerile locale. Primarul general al Capitalei este alesul care aduna cel mai mare numar de voturi dupa presedintele tarii. Traian Basescu a fost propulsat din functia de primar al Bucurestiului in functia suprema in stat. Fenomenul…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat ca singurii vinovati pentru proiectele majore blocate pentru Bucuresti sunt Nicusor Dan, USR Bucuresti si PNL Bucuresti si a adaugat ca numai primarii si consilierii social-democrati inteleg cum trebuie administrat un oras,

- Gabriela Firea, președintele PSD București, reacționeaza la scrisoarea cu 10 ibiective pe care PNL i-a trimis-o primarului general Nicușor Dan. Firea considera ca demersul PNL este „o rușine”, avand in vedere ca Nicușor Dan a ajuns primar cu sprijinul liberalilor, iar obiectivele de pe lista ar fi…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a apreciat luni ca, din punct de vedere electoral, are o pozitie mai buna decat in 2020, deoarece sondajele ii dau o intentie de vot de 17-18% pe persoana fizica. Precizarile au fost facute dupa ce a fost intrebat cum comenteaza rezultatele unui sondaj recent…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, avertizeaza ca, odata cu instalarea iernii, este posibil sa apara avarii la rețeaua de termoficare din București, in condițiile in care unele conducte sunt vechi de jumatate de secol, informeaza news.ro . Potrivit edilului, este regretabil faptul ca exista…