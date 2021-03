Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a facut apel la solidaritate și i-a rugat pe cei care protesteaza fața de restricțiile impuse in Romania in contextul pandemiei de COVID-19 sa o faca fara violența și sa se gandeasca la cei pe care pot sa-i puna in pericol.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a facut apel la solidaritate, ințelegere și o exprimare non-violenta a nemulțumirilor. Declarația edilului a avut loc marți dimineața, in deschiderea ședinței Consiliului General al Municipiului București. Edilul a declarat ca ințelege frustrarile legate de…

- Primarul general Nicușor Dan a declarat, luni, dupa o ședința avuta cu premierul Florin Cițu și primarii de sectoare, ca se incearca, ”pe cat posibil” evitarea aplicarii unei masuri de ”carantinare a Bucureștiului”. Dan a mai precizat ca, in opinia sa, populația mai are de rezistat inca aproximativ…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca la nivelul majoritatii din Consiliul General al Municipiului Bucuresti exista „vointa politica” privind realizarea unui audit cu privire la mandatul precedentei conduceri a Primariei, insa explica faptul ca trebuie ca acest demers sa nu se suprapuna…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca în mai putin de doua luni va face publica o „analiza juridica” a planurilor urbanistice zonale (PUZ) ale fiecaruia dintre sectoarele municipiului Bucuresti, documente a caror aplicare a fost suspendata temporar de catre Consiliul…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, explica intr-un mesaj pe Facebook care este efectul deciziei Consiliului General de a suspenda Planurile Urbanistice din cinci sectoare ale Capitalei. Edilul susține ca proiectele de construcții aflate in derulare vor continua, inclusiv pentru ridicarea blocurilor…

- Primarul general al Capitalei a fost imputernicit sa depuna, in numele municipalitatii, dosarul de candidatura pentru preluarea in administrare a ariei naturale protejate Parcul Natural Vacaresti, anunța AGERPRES. Un proiect in acest sens a fost adoptat in sedinta de vineri a Consiliului General…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca drept raspuns la protestul angajaților Companiei Municipale Parcuri si Gradini, a propus Consiliului General al Municipiului Bucuresti urgentarea desfiintarii companiei cu pricina prin incetarea contractului de delegare. Edilul a mai spus ca…