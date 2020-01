Stiri pe aceeasi tema

- ​Nicușor Dan confirma ca Uniunea Forțelor Locale este un partid fondat de trei persoane care-i sunt apropiate și ca a discutat cu Dacian Cioloș despre varianta unei alianțe cu USR-PLUS în perspectiva susținerii candidaturii sale la Primaria Capitalei, așa cum HotNews.ro a relatat. „Uniunea…

- "Am aflat aseara ca Nicușor Dan are un partid de rezerva, Uniunea Forțelor Locale, inființat in urma cu șase luni. Nu la inițiativa lui Nicușor, care a fost ușor fastacit cand a fost intrebat. Deci discutam despre un candidat independent, o parte din colegi clameaza ca ei sunt loiali USR si il susțin…

- ​Susținut de USR București în cursa pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan a cautat și sprijin din partea PLUS, care merge însa pe mâna lui Vlad Voiculescu, a carui candidatura a fost deja lansata vinerea trecuta. Nicușor Dan a avut în acest sens o întâlnire,…

- Vlad Voiculescu și-a lansat, vineri, candidatura pentru Primaria Capitalei, fiind susținut de Dacian Cioloș și PLUS. ”Aceasta administrație conduce orașul pe contrasens. Acolo unde este nevoie de investiții serioase se ofera vouchere. Acolo unde este nevoie de servicii sanitare de calitate…

- ​USR-PLUS se afla probabil la cel mai greu moment de la constituirea alianței. Și asta pentru ca cele doua partide au propriii candidați pentru Primaria Capitalei. USR vrea sa-l susțina pe Nicușor Dan, fondatorul partidului, care în prezent este candidat independent, iar PLUS are foarte multe…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, referindu-se la existenta unui candidat USR - PLUS la Primaria Capitalei, ca se vor face toate eforturile pentru a exista un candidat comun. El s-a declarat totusi convins ca cel mai bun candidat e Vlad Voiculescu, dar a precizat ca va fi parcurs…

- "Am mai discutat si despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucuresti, au fost abordate si diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea sa ajungem la un candidat comun impotriva doamnei…