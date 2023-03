Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a sustinut, luni, ca in Romania exista o ”uriasa coruptie” in zona de construire, dar nu exista si corupti, exprimandu-si speranta, totodata, ca acestia sa fie condamnati inainte de producerea unui cutremur si nu dupa, asa cum se intampla in Turcia. „Experienta…

- Afaceristul bargauan Cristian Hoalba a suferit inca o infrangere in razboiul purtat cu vecinele sale Victoria Cireș, Adriana Taut și Maria Morar, dar și cu Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud, pentru hala pe care acesta a construit-o ilegal. Tribunalul Bistrița-Nasaud i-a anulat pentru a treia oara…

- Gradul de nelegalitate in emiterea documentatiilor – certificate sau autorizatii de construire – a fost extrem de mare la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti, iar Inspectoratul de Stat in Constructii este o institutie care nu functioneaza, a declarat, marti, primarul general al Capitalei, Nicusor…

- Primarul municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca asteapta ca cei care au realizat proiectul pasajului din zona Unirii - unde un autocar cu turisti a acrosat si daramat un panou de presemnalizare a inaltimii, o persoana decedand - sa se prezinte in comisia de circulatie de la nivelul administratiei…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, marți, ca il așteapta in comisia de circulație pe proiectantul care a efectuat partea de semnalizare la pasajul Unirii. Edilul a mai precizat ca in luna noiembrie Inspectoratul de Stat in Constructii constatase sa nu sunt probleme la pasaj. „Ce…

- Lucrarile de consolidare de la Pasajul Unirii tin "exclusiv" de Primaria Sectorului 4, care a preluat aceasta lucrare de la Administratia Strazilor, a afirmat, joi, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a fost amendat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii cu 7.000 de lei pentru neemiterea certificatului de urbanism in vederea construirii unui bloc de 5 etaje pe spatiu verde, in cartierul Primaverii.

- ”Am aflat raspunsul la intrebarea pe care o puneam in 2 Noiembrie: Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) a amendat Primarul General al Capitalei cu 7.000 de lei pentru neemiterea certificatului de urbanism pentru construirea unui bloc de 5 etaje pe spatiu verde in cartierul Primaverii. Previzibil,…