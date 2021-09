Nicușor Dan anunță regulamentul care va enerva mulți bucureșteni: Sunt vizați șoferii care nu au unde parca Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca proiectul unui nou regulament de parcare urmeaza sa fie prezentat pana la finele anului si ca acesta va asigura spatii pentru banda unica sau pentru pistele de biciclete. "Cercul vicios in care noi ne invartim de ani de zile este ca oamenii nu renunta la masina, pentru ca transportul public nu merge. Nerenuntand la masina, o parcheaza pe prima banda, legal sau ilegal, in functie de caz, si atunci nu ai loc sa pui benzi pentru transportul public. Acesta este cercul vicios in care ne invartim de ani de zile. O sa vedeti foarte curand o propunere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

