Nicușor Dan anunță deschiderea podului de la Doamna Ghica Pasajul Doamna Ghica ar urma sa fie dat in folosinta peste aproximativ doua saptamani, spune primarul Nicușor Dan. „Orasul este complicat si ca sa rezolvi o problema de structura a orasului trebuie sa actionezi structurat. Nu mai merge sa pui un pod aici, un pod acolo. In doua saptamani o sa dam drumul la podul de Doamna Ghica. Am muncit mult acolo. Nu o sa rezolvam mare lucru. Adica in intersectia aceea se va circula mai bine, dar oamenii vor trece si se vor bloca in intersectia urmatoare. Ce trebuie noi sa facem este: sa dezvoltam transportul in comun, sa reparam toate liniile de tramvai, sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

