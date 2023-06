Stiri pe aceeasi tema

- Reforma pensiilor din Romania este discutata constant. S-a ajuns la un acord in final cu Executivul comunitar. Dar totuși sunt niște detalii care nu au fost spuse pana acum. Deși ministrul Muncii, Marius Budai, a spus ca plafonul de 9,4% din PIB care limiteaza cheltuielile cu pensiile va fi eliminat,…

- Fostul vicepresedintele al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi, Niculae Badalau, vrea sa scape și de controlul judiciar. El s-a prezentat, marți, la Curtea de Apel unde se judeca contestația. Badalau a contestat decizia Tribunalului Giurgiu pentru menținerea controlului judiciar. Niculae…

- Solutia pe scurt: Respinge cererea de suspendare ca neintemeiata. Cu recurs in 5 zile de la comunicare, calea de atac urmand a se depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata la data de 27.04.2023 prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.”, se arata in decizia…

- Tribunalul Giurgiu a decis joi, 20 aprilie, sa mențina masura controlului judiciar impotriva omului de afaceri Gabi Badalau, fiul fostului parlamentar Niculae Badalau. Cunoscut mai mult pentru scandalurile mondene, Badalau junior a fost trimis in judecata de DNA pe 13 aprilie, sub acuzația de dare de…

- Gabriel Badalau, fiul fostului baron PSD Niculae Badalau, a fost trimis in judecata de procurorii DNA in dosarul in care este acuzat ca a dat mita unui primar dintr-o comuna din Giurgiu pentru a primi un contract de inființare a unei rețele de apa.„In contextul derularii unui contract incheiat de primaria…

- Curtea Constitutionala dezbate, joi, sesizarile parlamentarilor USR si Forta Dreptei in legatura cu numirea Monicai Gubernat in functia de presedinte al Consiliului National al Audiovizualului, respectiv a Cameliei Pricopie in functia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit de la Curtea de Conturi.…

- Ludovic Orban, liderul partidului Forta Dreptei, a declarat duminica, 26 martie, ca va face plangere penala daca Guvernul condus de Nicolae Ciuca nu va respecta hotararea Curtii de Apel Bucuresti, care prevede organizarea de alegeri locale partiale in cele aproximativ 50 de localitati in care mandatele…