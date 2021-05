Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta efortul depus la nivel european pentru dezvoltarea pietelor financiare nebancare, cu ocazia sarbatoririi "Zilei Europei" in data de 9 mai. "In urma cu 71 de ani, o idee a transformat Europa. De atunci, in fiecare an, "Ziua Europei" este un…

- Romania se afla in plin proces de definire a unei strategii nationale a pietei de capital pentru piata locala, afirma presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu.

- Ministerul Finanțelor colaboreaza cu Autoritatea de Supraveghere Financiara in cadrul proiectului comun privind ”Elaborarea unei strategii naționale pentru piața de capital”, proiect finanțat de Comisia Europeana prin Programul de sprijin pentru reforme structurale SRSP. Proiectul beneficiaza de asistența…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara, in colaborare cu Ministerul Finanțelor, deruleaza proiectul privind “Strategia naționala pentru piața de capital”, finanțat din fonduri europene, avand drept consultant Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Pana in prezent a fost parcursa…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara, in colaborare cu Ministerul Finanțelor, deruleaza proiectul privind “Strategia naționala pentru piața de capital”, finanțat din fonduri europene, avand drept...

- ​Ministerul Finanțelor (MF) colaboreaza cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) în cadrul proiectului comun privind ”Elaborarea unei strategii naționale pentru piața de capital”, potrivit unui comunicat de presa al instituției. Acesta e finanțat de Comisia Europeana prin Programul…

- Actul normativ care va reglementa decontarea directa a RCA sper ca va regla toate lucrurile sau toate disensiunile din aceasta piata, a afirmat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Agerpres. "Noi asteptam si…

- Asociatia Investitorilor pe Piata de Capital (AIPC) cere Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa constate ca trei actionari ai Prebet Aiud actioneaza concertat in legatura cu societatea, conform unui comunicat al organizatiei, potrivit Agerpres. "Asociatia Investitorilor pe Piata de…