- Nicu Covaci a ajuns in prima faza in Bucuresti si pentru ca se simtea rau s-a dus la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", dupa care a venit in orașul natal Timisoara."Eu si partenera mea de viata am avut COVID, anul trecut, in ianuarie. Eram la Timisoara. Sigur ca atunci nu se stia de COVID,…

- Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti a adus lamuriri in ceea ce privește perioada de imunizare dupa vaccinarea impotriva COVID-19. Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din Bucuresti a subliniat ca deși nu exista date concrete…

- O asistenta medicala de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, in varsta de 55 de ani, a decedat la o saptamana dupa ce a primit a doua doza de vaccin, scrie g4media.ro

- Potrivit informarii MS remise in urma cu scurt timp, datele arata astfel:- Spitalul Clinic de Urgența „Sf Ioan” din București: 7 pacienți in stare stabila.- Spitalul Universitar de Urgența din București: 2 pacienți. 1 pacient intubat (ATI), 1 pacient in stare stabila. (1 pacient urmeaza sa fie externat…

- La Spitalul Clinic de Urgența „Sf. Ioan” București sunt 11 pacienți in stare stabila. La Spitalul Universitar de Urgența din București sunt 5 pacienți, dintre care 4 in stare stabila și unul intubat la ATI. La Spitalul Universitar de Urgența „Elias” sunt 6 pacienți in stare stabila. La Spitalul de Boli…