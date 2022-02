Stiri pe aceeasi tema

- Este motiv de sarbatoare in familia Nicoletei Nuca! Frumoasa artista iși serbeaza astazi ziua de naștere, iar fanii știu cum sa-i aduca zambetul pe buze. Inca de la primele ore este asaltata de mesaje pline de iubire din parte lor, insa iata ce urare speciala i-a facut Alex Ursache, partenerul ei de…

- Nicoleta Voica și soțul ei se bucura de vacanțe inedite. In direct din California, cei doi soți au marturisit daca planuiesc sa se mute peste ocean. Unde iși dorește interpreta de muzica populara sa iși cumpere o casa și care este motivul pentru care se gandește la acest lucru.

- Simona Gherghe impreuna cu soțul și cu cei doi copii ai sai trebuiau sa fie astazi la munte, in vacanța, insa lucrurile nu au stat așa cum și-au planuit. Iata care este motivul pentru care prezentatoarea TV a fost nevoita sa anuleze plecarea!

- Nicoleta Nuca face ce face și iși surprinde din nou fanii! Recent, frumoasa artista a declaart ca are de gand sa se mute definitv din Romania, asta dupa ce a analizat lucrurile și a constatat ca are numerose motive pentru care aceasta ar fi o idee buna. Ce a determinat-o pe cantareața sa ia o astfel…

- Nicoleta Nuca, in varsta de 27 de ani și toboșarul Alex Ursache formeaza un cuplu de patru ani, iar in vara acestui an, artista a fost ceruta in casatorie. Cei doi vor o nunta departe de Romania și au ales deja destinația. Mai mult, interpreta și iubitul ei vor sa paraseasca defiitiv Romania. „Ne dorim…

- Dana Coteanu, cunoscuta sub numele de scena de Dana Marijuana, a ramas din nou singura, dupa ce s-a desparțit de partenerul de viața, cel alaturi de care iși creștea cele doua fetițe. Artista a divorțat de Sebastian Calu, barbatul alaturi de care are o fetița, in urma cu cațiva ani. ,,Oficial m-am desparțit…

- E oficial! Fiica juratului de la Chefi la cuțite este indragostita pana peste cap! Daca Miruna este destul de reticenta atunci cand vine vorba despre viața ei amoroasa, iata ca partenerul ei de viața a postat imagini de colecție cu ei doi. Iata cine este tanarul de care Miruna, fiica lui Sorin Bontea,…

- La data de 15 noiembrie 2021, polițiștii din Zlatna au fost sesizați de catre o femeie de 42 de ani, din Zlatna, cu privire la faptul ca a fost agresata de partenerul de viața. Din primele cercetari efectuate, a rezultat ca, in seara zilei de 14 noiembrie 2021, in timp ce se aflau in locuința lor din…