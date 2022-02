Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin este o femeie responsabila care nu uita de prioritați. Vedeta iși pune sanatatea pe primul loc și nu uita niciodata sa aiba grija de ea! Aceasta a fost surprinsa intr-o farmacie din Capitala, iar cateva minute mai tarziu a intrat intr-un petshop, pentru ca este o iubitoare de animale,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Ramnicu Valcea Sibiu, kilometrul 226 200 de metri, in zona localitatii Robesti, judetul Valcea, a avut loc o coliziune intre un autocamion si o autoutilitara, accident in urma caruia autoutilitara a fost proiectata…

- Ioan Andone nu-și neglijeaza niciodata prietenii, iar ori de cate ori are ocazia iese cu ei in oraș. Antrenorul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania in timp ce a luat masa in oraș cu un prieten, dar și cum incalca regulile de circulație in trafic.

- Adrian Ilie nu prea este un adept al regulilor. De data aceasta, fostul fotbalist și-a facut o apariție de-a dreptul neașteptata, la doar 0 grade Celsius. Fara sa țina cont de nimic, el a fost surprins fara masca intr-un supermarket din Capitala. Sportivul și-a lasat mașina intr-un loc nepermis, iar…

- Circulație de coșmar in a treia zi de Craciun pe drumul național DN17. Punctul nevralgic l-a constituit ca de obicei zona Gura Humorului. Cozile formate luni dupa amiaza s-au intins pe o distanța de 17 kilometri intre Vama și Gura Humorului. Viteza de croaziera a fost cam de 5-6 kilometri pe ora. Traficul…

- Nana Falemi este indragostit din nou?! Este intrebarea pe care toți fanii fostului fotbalist și-o vor pune, dupa ce vor vedea imaginile surprinse de paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara. Ei bine, domnișoara misterioasa cu care s-a intalnit l-a facut sa uite și de…

- Laurette a dat dovada nu o data, ci de foarte multe ori ca este o mama devotata pentru fiica sa. Ei bine, caci pe langa acest rol este și o adevarata femeie de afaceri, mulatra reușește cu greu sa iși sincronizeze timpul, astfel ca de multe ori este grabita. Nu este prima data cand bruneta incalca regulile…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, in judetele Alba, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mures si Sibiu, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane.„Se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere…