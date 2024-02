Nicoleta Dumitrescu: PE CONTRASENS! Fac ce fac partidele aflate la guvernare și iar și iar ajung la masa negocierilor! Iar de data aceasta miza discuțiilor este și mai mare, pentru ca este vorba despre alegerile din acest an. Așa ca liberalii și social-democrații incearca, in aceste zile, sa ajunga la o ințelegere in ceea ce privește combinațiile care se pot face intre cele cinci runde de alegeri – europarlamentare, locale, parlamentare și cele doua tururi de la alegerile prezidențiale. Iar cum fiecare partid privește dinspre partea sa de posibil și potențial avantaj, negocierile se fac, așa cum s-au facut de fiecare data cand… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

