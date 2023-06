Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut deja cateva saptamani bune de cand Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, s-au apucat de renovarea casei in care urmeaza sa se mute in viitorul apropiat. Artista a facut publice primele imagini din noua locuința a celor doi și a dezvaluit in privința caror obiecte nu reușește sa se puna de…

- Emoții uriașe ieri pentru Cristina Vasiu și iubitul ei, Catalin Stoica. Aflați la filmarea unui videoclip, partenerul de viața al cantareței și-a luat inima in dinți și i-a adresat frumoasei sale iubite marea intrebare, aceea daca vrea sa-i devina soție. Avem primele declarații ale celor doi, dupa ce…

- Cristina Vasiu și iubitul sau sunt impreuna de aproximativ un an și jumatate, iar astazi, partenerul sau a reușit sa o surprinda pe artista, asta pentru ca a cerut-o in casatorie. Cantareața nu a banuit nimic, iar momentul a fost așa cum și-au dorit cei doi.

- Dupa desparțirea de tatal copilului, Liviu Kevin, Dodo și-a gasit fericirea in brațele noului iubit, Celestin. Cantareața a fost ceruta in casatorie de partenerul ei, iar imaginile au fost postate pe contul ei personal de Instagram.

- Apar noi detalii in cazul morții misterioase a copilei de 12 ani. In timp ce mama fetiței se afla in Spania și a scapat de arest, dupa ce polițiștii au spus ca nu exista probe suficiente, Marcel este cautat in toata Europa, fiind considerat principalul suspect.

- Valerie Lungu a fost ceruta in casatorie! Iubitul vedetei i-a facut o surpriza de proporții in Paris, dupa momentele de coșmar pe care le-a trait. Daca la inceput vorbea despre el ca fiind doar un prieten, iar mai apoi un proaspat iubit, se pare ca acum cei doi sunt pregatiți sa duca relația la un alt…

- Cosmina Adam este o prezența discreta in lumea mondena, dar astazi, chiar in prima zi de Paște, a ținut sa dea vestea cea mare fanilor. Fosta asistenta TV de la Acces Direct a fost ceruta in casatorie și a facut publice primele imagini.

- Frumoasa prezentatoare de la Neatza cu Razvan și Dani a distribuit in mediul online o serie de imagini care lasa loc de interpretari. Ramona Olaru s-a fotografiat in compania unui barbat misterios in ipostaze romantice.