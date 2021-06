Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a cincea editie a American Independent Film Festival va avea loc la Bucuresti in perioada 23 - 27 iunie si va prezenta publicului o selectie de productii din cinematografia americana recenta care au fost remarcate de critica internationala si de public la festivaluri ca Sundance, Cannes, Berlin,…

- Primul roman al regizorului american Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", o adaptare libera a filmului sau omonim lansat in 2019 si recompensat cu doua premii Oscar, va fi publicat in Statele Unite pe 29 iunie si in Franta pe 18 august, au anuntat marti reprezentantii editurii Fayard,…

- Comedia „Fatherhood”, cu Kevin Hart in rol principal, noi episoade din serialele „Lupin” si „Too Hot to Handle” se numara intre premierele Netflix din luna iunie, conform news.ro Initial programat sa fie lansat in cinematografe de Sony, „Fatherhood” spune povestea unui barbat care se gaseste…

- Festivalul de Film de la Cannes isi va prezenta cea de-a 74-a editie joi, 3 iunie, data la care va dezvalui mult asteptata selectie oficiala, cu cinci saptamani inainte de deschiderea festivitatilor, au anuntat luni organizatorii, relateaza AFP. Festivalul urmeaza sa aiba loc anul acesta in perioada…

- Regizorul olandez Paul Verhoeven se alatura competitiei de la Cannes cu "Benedetta", avand-o in rolul principal pe actrita franceza Virginie Efira. Filmul va fi lansat simultan pe 9 iulie in cinematografe, a anuntat miercuri festivalul, potrivit AFP. Lungmetrajul a fost deja propus pentru prestigioasa…

- Filmul romantic muzical „Annette”, regizat de Leos Carax, cu Adam Driver si Marion Cotillard, va deschide, pe 6 iulie, cea de-a 74-a editie a Festivalului de la Cannes, potrivit news.ro. Lungmetrajul va fi inclus si in competitia de anul acesta. „Annette”, primul film in limba engleza…

- Lungmetrajul "Deux", de Filippo Meneghetti, propunerea Frantei la Oscar si care prezinta o poveste de dragoste intre doua septuagenare, a castigat vineri seara premiul Cesar pentru cel mai bun film de debut, informeaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea,…

- „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, a fost desemnat cel mai bun film la a 26-a editie a Critics Choice Awards, ai carei castigatori au fost anuntati duminica seara. Lungmetrajul isi consolideaza astfel statutul de favorit pentru premiile Oscar, potrivit News.ro. Filmul, drama despre o femeie…