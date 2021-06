Nicole Cherry lanseaza anticipata melodie „Scrie-mi pe suflet”, insoțita de un videoclip emoționant in care artista face un anunț important. Nicole Cherry a dezvaluit inițial cateva secunde din piesa in cadrul unei campanii pe TikTok in urma cu o luna. Daca fanii artistei așteptau cu nerabdare piesa, cu siguranța surprinderea o sa fie cu atat mai mare dupa vizionarea videoclipului. „Scrie-mi pe suflet” este o piesa pop, cu acorduri romantice de chitara care completeaza versurile incarcate de semnificație ca un puzzle. Piesa a fost compusa in studiourile HaHaHa Production și evidențiaza faptul…