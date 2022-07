Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry, una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, a spus care este cea mai mare frica a sa. Tanara artista a recunoscut ca merge la psiholog de fiecare data cand simte ca nu este ceva in regula cu ea. Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, a devenit mama și trece prin cea mai frumoasa…

- Sa fii mama nu este deloc ușor! Anca Serea are o familie numeroasa, iar vedeta a adus pe lume șase copii. Soția lui Adi Sina are doi copii pe nume Sara și David din casnicia anterioara, iar cu artistul ii are pe ceilalți patru. Vedeta susține ca a trecut printr-o perioada destul de dificila, insa a…

- Daniela Gyorfi și George Tal formeaza un cuplu de 15 ani de zile. Rodul iubirii lor e Maria, fetița pe care o au impreuna. Chiar daca formeaza o familie, cei doi nu sunt casatoriți, au avut planuri acum ani de zile, insa au renunțat. Invitata in emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Daniela Gyorfi…

- Dorian Popa se numara printre artiștii cu cele mai mari caștiguri din ultimii ani, care rezulta, in special, din activitatea sa din online. Artistul a ramas insa in top și odata cu reluarea spectacolelor, avand solicitari sa cante in toata țara, precum și peste hotare. Motiv pentru care, ne spune acesta,…

- Mihai Bobonete a marturisit ca de ceva vreme merge la psiholog și face terapie. Actorul din serialul romanesc „Las Fierbinți” a vorbit și despre casnicia cu Catalina.Deși mereu este pus pe glume și cu zambetul pe buze, Mihai Bobonete are multe frici. Actorul din „Las Fierbinți” recunoaște ca are anumite…

- Un accident rutier a avut loc, joi dupa-amiaza, in județul Neamț, acolo unde un pod refacut in 2021 s-a prabușit, fiind surprinse in zona o autoutilitara și un autocamion. In urma evenimentului, un barbat a fost ranit și transportat la spital. La scurt timp dupa prabușirea podului care traversa raul…

- Alexandra Stan are planuri mari cu banii pe care i-a caștigat din muzica și proiectele TV. Artista iși dorește sa dea lovitura pe piața crypto. Alexandra Stan, una dintre cele mai apreciate soliste din Romania, are de gand sa investeasca toate economiile sale in cryptomonede. „Mai degraba investiții.…