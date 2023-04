In Saptamana Mare, Nicolai Tand iese din imaginea de celebru chef de televiziune și intra in bucatarie, locul unde a cunoscut consacrarea. Da o mana de ajutor celor ce n-au timp sa prepare intreaga masa, cu tot ce trebuie de sfanta sarbatoare a Invierii. Vedeta Antena 1, artistul care a gatit pentru Metallica, Madonna, Jennifer Aniston ori Akon, continua o tradiție și prepara personal, pentru oricine se inscrie, tot ce este pe o masa in Maramureș de Paște, zona de unde este originar. Meniul este unul complet pentru o familie, nelipsind ouale roșii, friptura de miel la cuptor, pasca cu branza…