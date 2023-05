Stiri pe aceeasi tema

- Au plecat in aventura vieții lor. Doi soți cu patru copii din Franța au pornit la drum cu o caruța trasa de un magar. Iși doresc sa ajunga in Palestina, țara de origine a barbatului. Dupa doi ani, au ajuns in zona localitații Peciu Nou, din Timiș, relateaza Radio Timișoara.

- In Saptamana Mare, Nicolai Tand iese din imaginea de celebru chef de televiziune și intra in bucatarie, locul unde a cunoscut consacrarea. Da o mana de ajutor celor ce n-au timp sa prepare intreaga masa, cu tot ce trebuie de sfanta sarbatoare a Invierii. Vedeta Antena 1, artistul care a gatit pentru…

- Este o noua zi de proteste si greve la nivel national in Franta din cauza reformei controversate a pensiilor, iar primele incidente au izbucnit deja la Paris, in cursul dupa-amiezii, in special in jurul restaurantului La Rotonde, unde Emmanuel Macron a sarbatorit prima dintre victoriile sale prezidentiale,…

- Fostul președinte PSD, Liviu Dragnea si-a lansat un canal de YouTube pentru gatit, prima reteta fiind cea de mancare de pastai. Chef Radu Frandeș, fost participant la Exatlon Romania, a analizat dibacia lui Liviu Dragnea in bucatarie. Expertiza lui este una avizata, acesta gatind pentru cele mai bune…

- Sosul Bearnaise este un sos clasic francez preparat din unt clarifiat, galbenușuri de ou, șalote, oțet, tarhon și condimente. Este un acompaniament popular pentru carne, pește și legume la gratar.Ce este sosul Bearnaise și cum se preparaSosul Bearnaise este un sos fin și catifelat, care are la baza…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, a atentionat vineri cu privire la "folosirea excesiva a fortei" impotriva demonstrantilor care protesteaza fata de reforma sistemului de pensii din Franta, solicitand Parisului sa respecte dreptul de a manifesta.

- Protestele și grevele escaladeaza in Franța dupa ce președintele Macron a ales sa adopte reforma controversata a pensiilor fara un vot in Parlament. Vineri, circa 200 de persoane au blocat pentru scurt timp o autostrada de langa Paris, angajații din rafinarii amenința ca nu vor relua lucrul pana nu…

- Catedrala Notre Dame urmeaza sa primeasca vizitatori la sfarsitul anului 2024, la mai bine de cinci ani dupa ce turla sa emblematica si acoperisul s-au prabusit intr-un incendiu, au anuntat luni oficialii francezi. Proiectul de reconstructie de 865 de milioane de dolari a fost lansat in aprilie 2019,…