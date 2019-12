Stiri pe aceeasi tema

- DJ Wanda a sarbatorit 1 Decembrie in Londra si a transmis un mesaj transant si controversat catre toti romanii! Desi nu a arborat tricolorul la geam ori in fata usii de la intrare, vedeta marturiseste ca simte si iubeste romaneste in fiecare zi, desi se afla la mai bine de 2000 de kilometri de tara.…

- Ludovic Orban a declarat ca nu are niciun mesaj sa ii transmita Vioricai Dancila, dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale. Liderul PNL a adaugat ca PSD este un partid care este ca „o stafie” a Partidului Comunist, care inca pune in pericol democrația din Romania, anunța MEDIAFAX.Citește…

- 1.176 de școli din Romania secolului XXI ne trimit copiii in curte, atunci cand aceștia trebuie sa mearga la toaleta. Sau, reformuland, ca sa priceapa și cei mai mulți dintre decidenții politico-administrativi, in 2019, spre finalul celui de-al doilea deceniu din secolul XXI, in Romania exista 1.176…

- "Dragi romani, Impreuna am reușit sa ținem piept PSD, partidul care a asaltat toate instituțiile statului. Și doar impreuna vom reuși sa caștigam definitiv aceasta lupta pentru Romania. Votul pe care mi l-ați acordat in primul tur al alegerilor este o confirmare a increderii pe care o aveți…

- Premierul demis Viorica Dancila ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa desemneze cat mai rapid un premier pentru a stopa perioada de instabilitate politica.Citește și: Bursa zvonurilor: variantele de premier care intra in jobenul de la Cotroceni ”Va asigur ca PSD iși va continua…

- Fostul premier Victor Ponta le-a transmis deputaților care s-au razgandit și s-au reinscris in PSD, dupa ce anterior au anunțat ca adera la formațiunea PRO Romania, ca el le-a oferit o alternativa și...

- CASTANE 2019. Cunoscutul DJ ATB și-a anunțat fanii ca va fi prezent in Romania, mai exact in Baia Mare, la Castane 2019. Acesta a postat pe pagina de Facebook un mesaj pentru cei care-i indragesc muzica: „BAIA MARE! I’m coming to see you guys at Castane Festival This Friday, September 27th. We’ll have…

- "Mulțumesc celor peste 1,400,000 de romani care au semnat pentru susținerea candidaturii mele la Președinția Romaniei! Ma bucur sa am alaturi atația oameni, atația romani care cred, ca și mine, ca și noi, cei din PSD, ca Romania merita mai mult de la președintele ei. Avem acum șansa unui președinte…