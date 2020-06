Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Nicolae Robu a anuntat o noua „veste excelenta” pentru timisoreni. El a promis ca va face o pista olimpica de canotaj pe Bega. Deocamdata insa nu stie cu ce bani si cand, dar a precizat locatia: langa Portul Timisoara. Timisoara va intra in circuitul marilor competitii de canotaj, odata cu…

- Primarul Nicolae Robu a anuntat, vineri, ca municipalitatea are ocazia de a prelua o cladire de la Ministerul Sanatatii, inceputa in anii '90 cu destinatia de nou spital municipal, in nordul Timisoarei, pe terenul primariei ... The post Ruina spitalului neterminat din Calea Torontalului, preluata de…

- Primaria vrea o pista de biciclete care sa traverseze orasul de la vest spre est, pe axa Pacurari - Independentei - Tudor Vladimirescu. O noutate in acest proiect, fata de celelalte piste existente la Iasi, este ca intentia municipalitatii este ca traseul pentru biciclisti sa fie amenajat pe carosabil…

- S-a enervat lumea pe buna dreptate vazând cât de înguste sunt pistele de biciclete pe strada Ferdinand, proaspat renovata, susține deputatul independent de Cluj Adrian Dohotaru. Deocamdata, pistele actuale sunt doar provizorii. Nerespectând proiectul inițial, ele vor fi largite.…

- Romania, condamnata la CJUE pentru poluarea cu PM10 din Bucuresti Ministrul mediului, Costel Alexe. Foto: Ministerul mediului Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anunțat astazi ca România a fost condamnata la Curtea Europeana de Justitie pentru poluarea cu PM 10 din Municipiul…

- Cinci angajați de la primaria Nufaru, județul Tulcea, au fost confirmați, joi, cu coronavirus, motiv pentru care instituția și-a redus imediat activitatea, noteaza Agerpres. Conform primarului localitații tulcene, Ion Danila, la aceasta instituție mai lucreaza in acest moment patru angajați, alți șase…

- Ludovic Orban a spus ca o parte din sumele cheltuite in timpul crizei de COVID-19 vor fi decontate. "De la nivelul UE, in momentul de fata, avem cateva certitudini. O parte dintre sumele cheltuite pentru somajul tehnic vor fi decontate de UE, in jur de 350 milioane euro. Avem certitudinea ca vor…

- Un medic de la Spitalul Filisanilor a fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. Acesta a fost internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Victor Babeș” din Craiova. Informația a fost confirmata de primarul din localitate, Costeluș Gheorghe Ilie. Este vorba chiar de medicul care a solicitat…