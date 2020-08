Stiri pe aceeasi tema

- Controlul Curții de Conturi la Primaria Timișoara a mai demontat cateva dintre temele favorite de discurs ale lui Nicolae Robu despre sumele investite in dezvoltarea spitalelor. Pentru ultimii doi ani, auditorii au constatat ca,la 31 decembrie , municipalitatea avea de platit spitalelor din subordine…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu anunta in 2018 ca a deschis un proces prin care le-a cerut judecatorilor sa ii oblige pe mai multi reprezentanti ai administratiei Ciuhandu, in frunte cu fostul primar Gheorghe Ciuhandu si viceprimarii Adrian Orza si Sorin Grindeanu, sa achite un prejudiciu de peste…

- Niculae Badalau, numit de Parlament, miercuri, vicepreședinte al Autoritații de Audit la Curtea de Conturi, s-a remarcat de-a lungul timpului cu o serie de declarații controversate sau a fost implicat in unele situații discutabile, anunța MEDIAFAX.Parlamentul l-a votat, miercuri, pe Niculae…

- Cei sapte candidati pentru Curtea de Conturi si Autoritatea de Audit au primit marti votul plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Senatorii si deputatii din Comisiile de buget-finante au dat luni aviz pozitiv candidaturilor lui Ilie Sarbu – pentru functia de vicepresedinte al Curtii de…

- Ziarul Unirea Autostrada A1 (Nadlac – București) nu va fi construita in totalitate pana in 2030 – raport al Curții de Conturi a UE Autostrada A1 (Nadlac – București) nu va fi construita in totalitate pana in 2030 – raport al Curții de Conturi a UE Curtea de Conturi a UE arata, intr-un raport privind…

- Parlamentarii au decis ieri impozitarea pensiilor speciale. La nivelul județului nostru, zeci de persoane incasau lunar peste un milion de lei, pensii speciale. AFLA valoarea URIAȘA pe care un bistrițean o primea luna de luna: S-a discutat despre ANULAREA pensiilor speciale. Un astfel de proiect a fost…

- Senatorul PSD, Niculae Badalau, favorit pentru un post de vicepreședinte al Curții de Conturi, a declarat la Digi24 ca se considera potrivit pentru postul respectiv. „Ma recomanda ca am fost membru al Guvernului și cele 3 mandate de parlamentar”, a spus Badalau.

- Un militar al Batalionului 26 Infanterie ,,Neagoe Basarab” din Craiova a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Alți doi militari care au simptome așteapta rezultatele testelor. Militarul din cadrul batalionului a fost confirmat pozitiv vineri, 5 iunie, și internat in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…