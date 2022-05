Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu ar putea reintra in cursa pentru conducerea Primariei Timișoara, la patru ani dupa ce acesta a fost invins fara drept de apel de Dominic Fritz. Iar vestea vine de la unul dintre principalii sai dușmani din trecut din filiala Timiș a PNL, Alin Nica. In urma cu cateva saptamani, președintele…

- Liberalii timișeni vor sa arate administrației USR de la conducerea Timișoarei ca dispune de soluții pentru revigorarea activitații Colterm. Alin Nica vorbește despre apa termala extrasa la Dudeștii Noi, biogaz din macerarea deșeurilor biodegradabile sau de realizarea unei fabrici de hidrogen. Sunt…

- In ultimele zile, presedintele PNL Timis, Alin Nica, totodata sef al CJ Timis, a produs mai multe atacuri furibunde la adresa primarului Timisoarei, Dominic Fritz, totodata presedinte al USR Timis. Trebuie amintit ca intre cei doi exista parafrata o alianta locala, inca nedenuntata, dar care nu mai…

- Alin Nica, președintele Consiliuui Județean Timș, a reacționat in urma declarațiilor primarului Timișoarei, Dominic Fritz, care a spus ca nu intenționeaza sa cumpere certificate verzi pentru Colterm.

- Alin Nica, liderul PNL Timiș, cere primarului Timișoarei sa lase consiliul de administrație al STPT in pace, pentru ca acesta mai are mandat pana in septembrie. Fritz a anunțat luni ca va cere in plenul Consiliului Local demiterea organismului de conducere, acum Nica spune ca edilul șef vrea sa aduca…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a spus ca se arata mirat de anunțul primarului Timișoarei, Dominic Fritz, care spune ca municipalitatea nu va cumpara certificate verzi pentru activitatea Colterm. Nica subliniaza ca este datoria primariei sa asigure bani pentru funcționarea societații…

- Discursul in disputa dintre USR și PNL se acutizeaza in administrația locala timișeana. Dominic Fritz a spus luni despre fostul primar liberal al Timișoarei ca este un ”țepar notoriu”, Alin Nica, președintele liberalilor timișeni ii raspunde și spune ca cel care este teoretic colegul sau de alianța …

- Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, jubileaza dupa ce a reusit sa adune peste zece mii de semnaturi pentru demiterea succesorului sau, Dominic Fritz. Pe de alta parte, potrivit unor surse, Robu suspecteaza ca PNL ar fi batut palma cu USR pentru a-l sustine pe Fritz. Dupa mai bine de o luna de…