Pe final de an, de obicei se fac niște totaluri. Le fac organizațiile și companiile comerciale, familiile și țarile. Este o tradiție corecta. Caci la finele anului oamenii iși amintesc tot ce a fost bine in acest rastimp, ce au reușit sa faca, și ce urmeaza sa treaca pentru anul viitor, ce strategie trebuie sa elaboreze. Despre aceea cum a fost anul acesta in țara noastra și la ce sa ne așteptam p