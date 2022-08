Nicolae Georgescu, deputat PSD de Argeș: Romanii merita sa fie scutiți de orice control in interiorul Uniunii Europene! Partidul Social Democrat și Partidul Socialiștilor Europeni (PES) au demarat o campanie la nivel național, in paralel cu cea demarata de ceva timp pe plan european, intitulata #RomaniiMeritaInSchengen, pentru a prelua mesajele romanilor și pentru a le […] Articolul Nicolae Georgescu, deputat PSD de Argeș: Romanii merita sa fie scutiți de orice control in interiorul Uniunii Europene! apare prima data in Observator de Argeș .