Stiri pe aceeasi tema

- „Noi am avea cam in 5 ani sa intram la OCDE. Ati vazut ca am facut si o comisie parlamentara. Am si decis in interiorul coalitie ca domnul Nicolae Ciuca, dupa ce nu va mai fi premier, sa fie presedintele acestei Comisii „Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sprijinirea procesului…

- Președintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, și președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu s-au intalnit la Palatul Victoria și negociaza taierile bugetare. La reuniunea din dimineața zilei de luni, 24 aprilie, ar urma sa soseasca și președintele UDMR, Kelemen Hunor. Deciziile pe care,…

- Neoficial, discuțiile și negocierile pentru rocada guvernamentala au inceput. Social-democrații și liberalii discuta deja in forurile interne scenarii și variante pentru imparțirea portofoliilor din viitorul Guvern. Nu lipsesc nici numele candidaților pentru ministere. Negocierile sunt extrem de importante…

- Prim-ministrul Ciuca a declarat luni ca o parte dintre ministrii liberali ai actualului Cabinet nu se vor mai regasi in viitorul Guvern. „Rocada este in plan a se desfasura, asa cum ne-am asumat”, a afirmat Nicolae Ciuca. El a fost intrebat si daca nu-i este teama ca va pierde functia de presedinte…

- Premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, 6 aprilie, dupa ședința Biroului Politic Național (BPN) al liberalilor, ca sondajele partidului arata ca cetatenii isi doresc comasarea alegerilor din 2024. „Este o propunere pe care am discutat-o in ședința de astazi și am decis ca la nivelul…

- Intrebat de Libertatea daca este ingrijorat de faptul ca lideri din PNL au afirmat, miercuri seara, la intalnirea de la Vila Lac, ca partidul este subordonat PSD, iar liberalii au ajuns „ospatarii PSD”, Nicolae Ciuca a evitat sa comenteze direct acuzațiile, dar nu a negat discuțiile și a spus ca in…

- „Este insuficient. Prioritatea unu este sa indeplinim jaloanele pentru cererile de plata din PNRR. La cererea de plata 2 s-a rezolvat, mai avem cererea de plata numarul 3 sa o securizam. Sper ca in viitorul Guvern sa fie o abordare mai mult in Parlamentul Romaniei si nu in Guvern, prin ordonante de…

- Surse guvernamentale au lansat, luni dimineața, de la Palatul Victoria, informația conform careia rotativa guvernamentala prin care Marcel Ciolacu ar urma sa fie prim-ministru de la 1 iunie e posibil sa fie amanata, eventual pana la toamna. Liderii PSD au reacționat vehement, iar Marcel Ciolacu a…