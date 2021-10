Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Cițu nu a renunțat la posibilitatea de a fi din nou desemnat de Klaus Iohannis ca premier, in cazul in care Nicolae Ciuca iși depune mandatul sau nu poate trece guvernul sau prin Parlament. Florin Cițu a participat la negocierile dintre premierul desemnat Nicolae Ciuca și…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor are discuții, vineri dimineața, la sediul PNL, cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele PNL Florin Cițu, pentru reimparțirea portofoliilor din Guvern. Joi dupa-amiaza, Hunor s-a intalnit la Guvern cu Cițu, pe același subiect, dar ședința nu s-a soldat…

- Președintele UDMR are rețineri in privința desemnarii unui militar la conducerea unui givern politic, deși este o sotiație excepționala. Kelemen Hunor susține ca se va așeza la masa negocierilor cu PNL, in cazul in care Nicolae Ciuca va fi desemnat ca premier de catre președintele Klaus Iohannis. …

- Președinții celor doua formațiuni aflate la Guvernare, Florin Cițu și Kelemen Hunor, se intalnesc, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, pentru a stabili din nou portofoliile care revin faecarui partid in noul Guvern cu Nicolae Ciuca premier. Florin Cițu a declarat, dupa consultarile PNL cu Klaus…

- Florin Cițu, președintele PNL a declarat, joi, dupa consultarile cu Klaus Iohannis, ca a renunțat sa mai fie nominalizat ca premier din partea PNL: “Eu am avut propunerea ca Nicolae Ciuca sa fie premier, ca sa deblocam cat mai repede aceasta criza politica”. “Este o propunere pe care eu am facut-o in…

- Ludovic Orban a avut un discurs devastator la adresa lui Florin Cițu, pe care l-a acuzat ca nu este un lider, ca nu se face ințeles de oameni, ca nu are capacitatea de a ridica partidul, ba dimpotriva. Actualul președinte al PNL nu a ezitat nici sa sa critice afirmațiile lui Klaus Iohannis la Congresul…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna a declarat, luni seara, cand a anunțat ruperea coaliției de guvernare, ca a fost sunat de la Palatul Cotroceni sa fie prezent marți dupa-amiaza la o intalnire cu președintele Klaus Iohannis. Dan Barna a explicat ca planul A a fost moțiunea de cenzura impotriva lui Florin…

- Moment stanjenitor, duminica dimineața, pentru Florin Cițu, la ceremonia de Ziua Marinei, desfașurata la Constanța. Premierul a incercat sa urce pe nava “Mureș” odata cu președintele Klaus Iohannis, dar a fost oprit de cei de la Protocol, transmite Antena 3. La un moment dat, președintele Klaus Iohannis…