Nicolae Ciucă: „Schimbarea Guvernului se va produce. La momentul oportun voi depune mandatul” Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, vineri seara, la un post TV, ca Guvernul are deja un an si trei luni de guvernare, chiar daca, la constituire, multi credeau ca nu va rezista nici patru luni.”Responsabil in aceste functii temporar este sa demonstram ca ne preocupa problemele romanilor, ca avem pe agenda de lucru zilnica a Guvernului subiecte de interes national. La inceput, cand am preluat guvernarea, se spunea ca o sa reziste si Guvernul asta 3-4 luni de zile. Iata suntem la un an si 3 luni si in continuare ne tinem de angajament si de acest lucru vorbesc si in partid si oriunde am ocazia,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca rotativa guvernamentala, prin care conducerea Guvernului ar urma sa fie preluata de liderul PSD, Marcel Ciolacu, se va produce si ca la momentul oportun isi va depune mandatul.

