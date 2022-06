Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei l-a primit marți pe ministrul Apararii din R. Moldova Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul Nicolae Ciuca l-a primit marti, 7 iunie, pe ministrul moldovean al Apararii, Anatolie Nosatîi, context în care a reafirmat sprijinul deplin…

- Bloggerul Dragoș Galbur a venit cu o reacție pe rețelele de socializare dupa ce, vicepremierul Ucrainei, Irina Vereșciuk, a oferit un interviu pentru JurnalTV. Oficialul a acuzat Republica Moldova ca incearca sa fie loiala concomitent și Kievului, și Moscovei, in contextul razboiului din Ucraina. Totodata,…

- „Actuala Republica Moldova se afla din 1812 intre Europa si Rusia si acum face pasi uriasi spre Uniunea Europeana, impreuna cu Ucraina si sa speram ca si cu Georgia. In sfarsit, se limpezesc apele”, a declarat Teoder Baconschi, fost ministru de Externe al Romaniei, intr-o interventie prin skype in cadrul…

- Intr-un interviu acordat Europei Libere , presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus ca partenerii occidentali au aratat ințelegere fața de decizia tarii de nu se alinia sancțiunilor occidentale impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei. Maia Sandu a amintit vizitele numeroase efectuate la Chișinau…

- Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, la Chișinau, unde va discuta cu președintele Maia Sandu, in contextul invaziei Rusiei din Ucraina. Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri in Republica Moldova, unde va avea convorbiri tete-a-tete cu șeful statului, Maia Sandu, la Chișinau,…