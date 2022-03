Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Europa trece prin cele mai complicate timpuri de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, a declarat luni premierul Nicolae Ciuca. Declaratia a fost facuta la finalul reuniunii sefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est,…

- Europa trece prin cele mai complicate timpuri de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, a declarat luni premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca a discutat luni, la Sofia, cu omologul bulgar, Kiril Petkov, despre realizarea infrastructurii rutiere și feroviare dintre Romania și Bulgaria, inclusiv despre propunerea parții bulgare de realizare a cel puțin cinci poduri peste Dunare. „Am insistat, de asemenea,…

- Reuniunea regionala a sefilor de guvern ai statelor NATO din Europa de S-E Reuniune regionala a șefilor de guvern din câteva state NATO din Europa de Sud-Est, 28 martie 2022, Sofia. Foto: gov.ro Sefii de guvern ai statelor NATO din Europa de Sud-Est s-au reunit, astazi, în capitala bulgara…

- George Lupu (b1tv.ro) Premierul Nicolae Ciuca a anunțat vineri principalele decizii luate de liderii NATO la Summit-ul de la Bruxelles. Nicolae Ciuca, despre deciziile luate in cadrul NATO Este vorba in primul rand de decizia de inființare a inca patru grupuri de lupta pe flancul de est: „S-a luat decizia…

- George Lupu (b1tv.ro) Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți ca ministerele coordonatoare de reforme și investiții vor putea sa depuna proiecte și sa acceseze banii care ne-au fost alocați prin PNRR. Acesta a facut precizarile dupa semnarea acordurilor de finantare intre Ministerul Investițiilor și…

- Sambata are loc finala naționala Eurovision 2022. Ei sunt cei 10 artiști ajunși in semifinala și care vor sa ne reprezinte la finala de la Torino, Italia. Alex Parker & Bastien – “All this love”, Andrei Petruș – “Take me”, Cream, Minodora și Diana Bucsa – “Romania mea”, Dora Gaitanovici – “Ana”, Gabriel…

- „România a urmat un curs clar spre capturarea și anexarea Moldovei la teritoriul sau. În aceasta se aloca fonduri uriașe. Totodata, se urmarește crearea unei imagini a Rusiei drept inamicul moldovenilor.” Astfel de opinie a fost exprimata joi, 10 februarie, de directorul…