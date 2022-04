Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, i-a dat asigurari presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in cadrul vizitei de la Kiev, ca Romania va sprijini o investigatie internationala pentru tragerea la raspundere a celor vinovati de "comiterea de crime internationale". In cadrul intalnirii cu omologul…

- Prim ministrul Romaniei Nicolae Ionel Ciuca a efectuat, la 26 aprilie 2022, o vizita de lucru in Ucraina, la Kiev, pe parcursul careia a fost insotit de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu si de ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, informeaza Guvernul Romaniei. Premierul Romaniei…

- Razboiul este momentul adevarului, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, adaugand ca, in acest context, „Romania si-a aratat adevarata fata, o fata de prieten”. Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul…

- Uniunea Europeana risca sa se confrunte cu o criza alimentara, in conditiile in care Ucraina nu-si poate folosi porturile de la Marea Neagra, blocate din cauza invaziei ruse, pentru a-si vinde cerealele. In acest context, Romania va ajuta statul vecin, punandu-i la dispozitie infrastructura portului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, despre un posivil mesaj video prezentat de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in plenul Parlamentului, ca s-au inceput anumite demersuri si este ferm convins. Liderul PSD a aratat ca Ucraina trebuie ajutata mult mai mult decat…

- „Polonia va sprijini Ucraina in procesul de aderare la UE”, a scris Zbigniew Rau pe Twitter.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca a semnat o cerere oficiala de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana.Zelenski a cerut Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei printr-o…

- In contextul invaziei rusești pe teritoriul ucrainean, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a semnat, luni, o aplicație oficiala de aderarea la Uniunea Europeana. Acesta a pledat de sambata, ca țara sa fie primita ca stat membru in comunitatea celor 27 de națiuni. Romania este unul din statele…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a precizat luni dimineața, 28 februarie, ca Executivul a decis blocarea mai multor site-uri pe teritoriul Romaniei, inclusiv Sputnik și RT News, deoarece sunt „surse de propagare a știrilor false și a dezinformarilor” in contextul invadarii de catre…