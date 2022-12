Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca facut primele declarații pe tema boicotului anunțat de romani dupa votul negativ dat pentru admiterea Romaniei in Spațiul Schengen.Rugat de presa sa comenteze pe marginea boicotului anunțat de unii romani privind produsele austriece sau inchiderea conturilor la banci austriece,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca relațiile bilaterale dintre Romania și Austria au fost afectate considerabil din cauza veto-ului folosit de Guvernul de la Viena in cadrul Consiliului JAI prin care s-a opus aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Premierul a anunțat ca a cerut chemarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca Austria și-a bazat votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen pe ”cifre incorecte” legate de numarul migranților ilegali. Ciuca a mai spus ca ”regretam și nu ințelegem poziția inflexibila a Austriei”, adugand ca le mulțumește tuturor celor implicați in eforturile…

- Premierul Nicolae Ciuca face declarații dupa votul negativ primit de Romania pentu aderarea in Schengen. Austria și Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen.

- "Voi vota astazi impotriva extinderii Schengen catre Romania si Bulgaria", a declarat Gerhard Karner, citat de Wiener Zeitung. "Este gresit ca un sistem care nu functioneaza in multe locuri sa fie extins in acest moment", a reamintit el care este argumentul Vienei. Karner a pledat pentru o amanare a…

- Premierul Nicolae Ciuca a discutat telefonic miercuri seara, 7 decembrie, cu cancelarul austriac Karl Nehammer, dupa ce acesta a anunțat public ca Austria dorește „un nou calendar pentru primavara urmatoare” privind aderarea Romaniei la Schengen, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea. In…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Romania va cere maine un vot in Consiliul JAI pe tema aderarii la Spatiul Schengen. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune ca acest lucru ne permite in viitor sa dam in judecata Austria la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Potrivit lui Negrescu, variantele…