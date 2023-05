„Am incheiat, impreuna cu partenerii de coalitie, discutiile pe masurile de reducere a cheltuielilor bugetare. Am decis sa reducem cu 10% cheltuielile ministerelor la bunuri si servicii, sa oprim achizitiile de autovehicule, de mobilier, precum si alte cheltuieli neesentiale ale institutiilor publice. Vom ingheta angajarile la stat, bineinteles tinand cont ca invatamantul si sanatatea au, in continuare, nevoie de personal. Am stabilit ca este necesara o reducere la jumatate a numarului consilierilor din cabinetele demnitarilor din aparatul guvernamental”, a scris Nicolae Ciuca, luni pe Facebook.…