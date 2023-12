Stiri pe aceeasi tema

- Ciuca, despre Schengen: Admiterea Romaniei cu frontierele aeriene si maritime este rodul unei munci care a inceput imediat dupa integrarea noastra in UEPresedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma, miercuri seara, ca ”admiterea Romaniei in Spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime este rodul…

- „Admiterea Romaniei in Spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime este rodul unei munci care a inceput imediat dupa integrarea noastra in Uniunea Europeana. In toti acesti ani, de la putere sau din opozitie, PNL a tratat dosarul Romaniei ca o prioritate absoluta, fiind vorba despre cel mai…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, spune ca aderarea parțiala a Romaniei la Schengen, cu frontierele aeriene și maritime, este „un real succes” și ca munca pentru a ajunge aici a inceput imediat dupa integrarea Romaniei in UE. El i-a laudat pe miniștrii liberali pentru eforturile lor.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma cu cateva zile, a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria privind extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024, potrivit agerpres.ro.…

- Ministerul de Interne a anunțat, miercuri seara, ca a ajuns la un acord politic cu ministerele din Austria și Bulgaria pentru extinderea spațiului Schengen cu Romania și Bulgaria cu frontierele aeriene și maritime incepand cu martie 2024. Intrarea in spațiul Schengen s-ar face printr-o formula etapizata…

- Potrivit lui Rareș Bogdan, Romania nu este ruda saraca a Europei si nu accepta jumatati de masuri in privinta aderarii la Schengen. „Romanii sunt cetațeni europeni prin excelența și nu de azi, de ieri. Nu ne mulțumim cu jumatați de masura. Vrem integrarea deplina in Spațiul Schengen in 2024! Nu suntem…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a afirmat, duminica, in legatura cu intrarea Romaniei in Spatiul Schengen, ca o eventuala reusita este consecinta conlucrarii tuturor fortelor politice.