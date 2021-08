Stiri pe aceeasi tema

- Bunica lui Alex Velea, Virginia, in varsta de 83 de ani, a facut declarații neașteptate despre familia ei, in cadrul unei emisiuni TV. Aceasta a marturisit cu lacrimi in ochi, ca nepotrul sau nu a mai vizitat-o de 3 ani. „Sunt atat de suparata, ca nu am cuvinte sa spun, cand eu i-am ajutat cu de toate.…

- Brigitte și Florin Pastrama au oferit primele declarații la Antena Stars, dupa ce au fost acuzați de contrafacerea și distribuire unor maști de lux necertificate. Aceștia au fost plasați acum sub control judiciar. Vedeta a izbucnit in plans și spune ce s-a intamplat.

- Multe lucruri s-au schimbat in viața Doiniței Oancea! Vedeta a decis sa se destainuie cu privire la planurile de viitor, proiectele sale, dar a facut și cateva dezvaluiri despre fotografia in care apare un barbat misterios alaturi de ea. Doinița Oancea, primele dezvaluiri despre barbatul misterios din…

- Au trecut trei luni și jumatate de cand Aurel Padureanu și-a luat adio pentru totdeauna de la cea care i-a fost partenera de viața timp de 33 de ani. De cand Cornelia Catanga a pierdut lupta cu viața, artistul incearca sa se adune, dar nu reușește, subliniind faptul ca in fiecare secunda și minut se…

- Laurențiu Reghecampf este unul dintre cei mai discreți oameni din Romania, care s-a facut cunoscut doar pe baza rezultatelor avute in teren, și nu prin scandaluri mediatice, insa acum, dupa multitudinea de intrigi aparute in spațiul public, celebrul antrenor a decis sa puna piciorul in prag și sa lamureasca…

- Ion Dichiseanu s-a stins din viața in urma cu 40 de zile, iar de atunci, fiica lui Ioana nu a putut face nicio declarație legata de dispariția marelui actor. Acum, aceasta a acordat un interviu, in care a facut publice detalii despre legatura dintre ea și tatal sau. Ioana Dichiseanu susține ca nu va…

- Bianca Dragușanu a oferit primele declarații la Xtra Night Show, dupa marea impacare cu Gabi Badalau, de ieri seara, la o zi de la anunțul desparțirii. Vedeta il numește deja viitorul soț și se pare ca lucrurile continua sa evolueze intre ei.

- Randi și-a deschis sufletul și a vorbit despre visul sau de a deveni tata, dar și de a-și gasit femeia visurilor sale. Artistul marturisește ca in urma cu mai mulți ani, dorința lui de a-și face o familie nu-i dadea pace, insa acum, dupa trecerea mai multor ani, mentalitaea lui s-a schimbat iar țelurile…