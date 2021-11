Stiri pe aceeasi tema

- Badea este acuzat de DNA ca ar fi depus la Autoritatea de Management, in perioada ianuarie 2010 –octombrie 2013, mai multe documente false, pe baza carora ar fi obținut pe nedrept suma de 206.089 lei. Mai multe detalii, puteți citi pe realitateasportiva.net.

- Un specialist DNA a fost prins in flagrant de procurorii anticorupție in timp ce primea mita ca sa cumpere, cu fonduri OLAF, o drona de supraveghere pentru DNA. Pe 17 noiembrie, specialistul DNA Nicoale Razvan Despa va fi prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventiva pentru 30…