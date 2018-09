Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu, una dintre componentele echipei Faimoșilor de la Exatlon Romania, s-a accidentat la umar in timpul unei probe. Lili Sandu este una dintre concurentele care fac parte din echipa Faimoșilor , in sezonul al doilea al concursului Exatlon Romania , filmat in Republica Dominicana și difuzat de…

- Valentina Pelinel și-a pus fanii pe jar. Aceștia au comentat imediat. Valentina Pelinel s-a fotografiat alaturi de fiul ei și al lui Cristi Borcea, Milan, intr-o ipostaza plina de tandrețe. pe langa faptul ca fanii blondei au fost incantați de imaginea respectiva, unii au remarcat imediat inelul pe…

- Un nou sezon ”Refresh by Oana Turcu”, cu multe surprize și invitați speciali ce fac dezvaluiri in exclusivitate, incepe din 2 septembrie, la Antena Stars. In prima ediție, Oana Turcu le are ca invitate pe Nico, una dintre cele mai indragite cantarețe de la noi, și pe fiica ei, Andra. Cele doua au o…

- Puțini știu ca artista a reușit sa ramana insarcinata, dupa mai multe fertilizari in vitro și a trecut și printr-o perioada de depresie. Invitata in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, Cristina Spatar a povestit cu sinceritate despre momentele tulburatoare prin care a trecut.…

- Oana Roman este invitata Oanei Turcu, in aceasta duminica, de la 15:45, in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars. Vedeta se intoarce la emisiune, dupa patru ani, iar momentul este si mai special deoarece se implinesc, de asemenea, patru ani de la casatoria sa cu Mircea Elisei.

- Nico are unul dintre cele mai stabile mariaje din lumea showbiz-ului romanesc. Artista a oferit amanunte din viața sa alaturi de soțul sau. Nico, pe numele sau intreg Nicoleta Matei, este casatorita de 20 de ani cu Laurențiu Matei , impreuna cu care formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul…