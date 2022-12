Stiri pe aceeasi tema

- Mariah Carey, pe scena alaturi de fiica ei. Iata cum canta impreuna Mariah Carey are 53 de ani și doi copii in varsta de 11 ani. Monroe și Moroccan sunt gemenii rezultați din casnicia artistei cu Nick Cannon. Cei doi au divorțat in anul 2016, dar au ramas prieteni de dragul celor mici. Vezi aceasta…

- In urma cu patru ani, Sandra N devenea mamica pentru prima oara, artista aducandu-l pe lume pe baiețelul ei, Avi. Cantareața e cea mai implinita mama și a facut confesiuni emoționante pentru Spynews.ro despre ce inseamna pentru ea fiul ei, dar și-a amintit și de perioada in care ”nu avea nicio grija”…

- Carmen Șerban s-a saturat sa apara informații false despre ea, astfel ca a rabufnit și a pus punct tuturor speculațiilor. Artista neaga ca ar avea un copil, așa cum se zvonea la un moment dat. Cu o cariera de peste 20 de ani in lumea muzicii, Carmen Șerban este una dintre cele mai apreciate și indragite…

- Pe scurt, povestea acestei Mari Intalniri poate fi rezumata așa: am mers la ginecolog, ca sa vorbim despre opera. Insa in spatele acestui interviu a fost o curiozitate autentica de a o intalni pe doamna fermecatoare pe care o remarcasem in salile de spectacole. Cu o apariție de prima donna, cu frazare…

- Intr-un sat din Transilvania s-a nascut primul copil dupa 47 de ani. Familia baiețelului s-a mutat in acest catun, dupa ce au lasat aglomerația marilor orașe. Ei s-au stabilit in Șapartoc, iar micuțul a facut ca populația sa ajunga la 25 de persoane.

- Un nou caz dramatic in cadrul campaniei ”Furt de copii”. O mama pe nume Tatiana susține ca fetița ei a disparut dupa naștere, dar i s-a spus ca a murit. Femeia nu a primit niciodata un certificat de deces, pentru ca documentul nu exista, iar ea e convinsa ca fiica ei traiește.

- Ultima ora! Veste mare in showbizul romanesc. Codin Maticiuc a devenit tata pentru a doua oara, dupa ce iubita lui, Ana Pandeli, a nascut cel de-al doilea copil al cuplului. Frumoasa bruneta a adus pe lume o alta fetița. Ce nume i-au ales micuței. Codin Maticiuc a devenit tata pentru a doua oara „Nostradamus.…