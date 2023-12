Stiri pe aceeasi tema

- Magneții sunt cele mai cumparate suveniruri din ultimii ani, insa unii sunt de parere ca locul lor nu este pe frigider. Este un obicei care este pastrat și in ziua de astazi. De ce nu este bine sa-i punem pe frigider, aflați in randurile urmatoare. De ce nu este bine sa punem magneții pe frigider Magneții…

- Cea mai varstnica persoana care a terminat un masterat este o americanca de 90 de ani, din Texas. Chiar daca Minnie Payne a absolvit liceul in 1950, nu a vrut sa renunte la studii si a ajuns astfel sa bata si un record. Mii de absolvenți au trecut pe scena de la Universitatea din North Texas (UNT) in…

- La ultima ședința de Colegiu Prefectural, Oana Oșanu, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș, a facut o prezentare a activitații instituției pentru perioada ianuarie-octombrie 2023. Am aflat lucruri interesante privitoare la dinamica locurilor de munca, la stimularea…

- Alatura-te celei mai dinamice echipe de profesioniști din domeniul serviciilor de paza și protecție din Dambovița! Euroguard angajeaza agent de vanzari. Cerințe: Studii medii sau superioare; Cunoștințe de baza de utilizare calculator, navigare web și office. Cunoștințe rezonabile despre…

- Trei persoane inclusiv doi minori au primit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la soba de incalzit. Cazul a fost inregistrat in dimineața zilei de 08 octombrie in localitatea Gherman, raionul Ungheni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:00. Potrivit primelor informații, o tinara…

- The Congress of the "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, now in its 11th edition, confirms the recognition of the importance of the event in promoting scientific research, education and innovation in the medical area, presidential advisor Diana Paun said on Thursday."The Congress is…

- Universitatea "Ovidius" Constanta a publicat astazi, 5 octombrie 2023, un anunt prin care informeaza ca scoate la concurs 5 posturi de portar M G in cadrul Biroului Paza. Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale sunt: bull; Studii necesare:…

- Gradinita cu program prelungit "Casuta de turta dulce" Constanta, judetul Constanta angajeaza Este vacant un post de infirmiera I G, post contractual vacant, norma intreaga, pe perioada nedeterminata; numarul de posturi: 1 norma;Conditii specifice de participare la concurs sunt urmatoarele:1. Studii…