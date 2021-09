Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a companiei Enel, condusa de Francesco Starace, CEO al Grupului, efectueaza marti o vizita oficiala in Romania. Potrivit Agerpres, reprezentantii Enel vor avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu. „Romania este una dintre cele mai importante tari in care…

- O delegatie a companiei Enel, condusa de Francesco Starace, CEO al Grupului, efectueaza marti o vizita oficiala in Romania. Reprezentantii Enel vor avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu, potrivit Agerpres.ro. "Romania este una dintre cele mai importante…

- O delegatie a companiei Enel, condusa de Francesco Starace, CEO al Grupului, efectueaza marti o vizita oficiala in Romania. Reprezentantii Enel vor avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu. "Romania este una dintre cele mai importante tari in care activeaza Grupul Enel…

- Klaus Iohannis se implica in scandalul momentului și va primi, marți, la Cotroceni, la ora 12.00, o delegație a companiei Enel, condusa de Francesco Starace, CEO Enel Group.Prețuri astronomice la energia electrica s-au inregistrat in toata Europa. Presa din Spania a titrat ieri ca a fost cea mai scumpa…

- „Am cerut sa avem aceasta intalnire, de fapt am anuntat la ultima intalnire ca ne vom revedea. Stiti foarte bine ca exista o ingrijorare in spatiul public care se accentueaza in ceea ce priveste preturile la energie, in special pentru ca vine sezonul de iarna, plata facturilor si atunci trebuie sa venim…

- Semnal clar de la Cotroceni. „Premierul meu" are in continuare susținerea lui Klaus Iohannis deși a ascuns opiniei publice din Romania ca are o condamnare la activ, adica e penal, potrivit definițiilor președintelui. Klaus Iohannis și Florin Cițu au participat duminica impreuna la ceremonia…

- Marcel Ciolacu critica lipsa de reactive a președintelui Klaus Iohannis și a liderilor USR-PLUS in cazul condamnarii penale a lui Florin Cițu, care a fost inchis doua zile in Statele Unite, dupa ce a fost gasit beat la volan. „Avem o lege foarte clara in care nu poti sa fii membru al Guvernului Romaniei…

- „Președintele participa maine la ședința de guvern la ora 13:00, tema: Romania Educata”, a declarat premierul Florin Cițu. Surse politice ne-au explicat faptul ca gestul lui Klaus Iohannis este și un mesaj pentru liderii PNL. Președintele se va afișa alaturi de Florin Cițu chiar in ziua in…