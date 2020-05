Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, transmite ca folosirea aparatelor de aer condiționat este extrem de benefica in protejarea de posibile infecții cu coronavirus."Eu deja am avut o discutie cu oamenii din domeniul fitness si le-am zis clar: cand deschideti salile,…

- „Evident ca da. Restricțiile care vor ramâne în vigoare - decise de cate Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența - vor avea același obiectiv: protejarea sanatații cetațenilor. Așadar, cei care încalca regulile ce vor fi implementate în acea perioada probabil…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut un apel catre cetațeni sa respecte restricțiile impuse de Ordonanțele Militare in timpul sarbatorii de 1 Mai, asta pentru a nu avea o explozie de cazuri. Vela a explicat ca in funcție de ceea ce se va intampla in aceste zile se va lua decizia de a relaxa…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a susținut ca autoritațile lucreaza la mai multe scenarii privind masurile care vor fi relaxate total sau parțial incepand cu 15 mai, insa a precizat ca varianța finala depinde de cum vor fi respectate restricțiile in urmatoarea perioada, cu precadere de 1 Mai. ​ ”Daca…

- Intr-o declarație facuta la postul de televiziune Realitatea Plus, ministrul Vela a avertizati ca pe 15 mai vom culege „ceea ce semanam acum”, noteaza Agerpres Marcel Vela a afirmat ca deciziile care se vor adopta incepand cu 15 mai nu depind de ministrul de Interne, guvern, premier sau presedintele…

- Ministrul de interne britanic, Priti Patel, a reluat sambata apelul catre populatie de a respecta restrictiile impuse de autoritati pentru a limita raspandirea noului coronavirus, subliniind ca pericolul inca nu a fost depasit in Regatul Unit, transmite Reuters. ''Instructiunile noastre raman…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune ca se analizeaza o "relaxare" a programului pentru persoanele de peste 65 de ani, avand in vedere ca intervalul orar 11-13 nu este cel mai potrivit, acum cand a venit caldura. El afirma ca intervalul ar urma sa fie mutat mai devreme dimineata, cand si magazinele…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți seara, care sunt restricțiile impuse prin Ordonanța Militara nr. 3, care vizeaza interzicerea parasirii locuințelor. Se va putea ieși doar in anumite condiții, iar varstnicii au voie sa plece de acasa doar intre orele 11 – 13, potrivit Mediafax.Ministrul…